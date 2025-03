Quotidiano.net - Mercati europei in rialzo: Piazza Affari spinta dai titoli bancari

Leggi su Quotidiano.net

azionari del Vecchio continente tutti in aumento, spinti in generale dalle ipotesi che i dazi Usa possano essere meno violenti del previsto e in qualche caso, come a Milano, daisu report positivi per il settore. Inl'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,06% a 39.384 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,03% a quota 41.657. La Borsa migliore comunque è stata quella di Madrid, che ha concluso con una crescita dell'1,2%, seguita da Francoforte in aumento dell'1,1% e da Parigi positiva di un punto percentuale. Più caute Amsterdam e Londra, inreciprocamente dello 0,5% e dello 0,3%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha concluso senza variazioni di rilievo: il differenziale ha chiuso la seduta a 109,7 punti base, sullo stesso piano dell'avvio e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,89%.