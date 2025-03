Lanazione.it - Meno rischio con Anbi Toscana . Le azioni di tutela del territorio

Si, "", un percorso formativo per enti, fra cui, associdi categoria e ordini professionali, promosso dalla Regione e volto a proporre nuove soluzioni contro alluvioni e frane, perché se il mondo cambia, dobbiamo cambiare anche noi, nel tentativo di ridurre ildi catastrofi e disgrazie. La nostraè per noi la regione più bella d’Italia, sospesa fra storia, cultura e natura che, con i suoi scenari spettacolari, sempre diversi di luogo in luogo, ci conquista ogni volta. I corsi d’acqua in particolare, ecosistemi unici in quanto habitat di tante specie diverse, sono da sempre risorse insostituibili per l’uomo, ma tanta bellezza non deve farci dimenticare che ogni medaglia ha il suo rovescio, che la natura può diventare pericolosa e dare luogo, anche in virtù del cambiamento climatico che di anno in anno si accentua sempre più, a eventi estremi, com’è accaduto nel 2023.