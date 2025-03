Velvetgossip.it - Melita Toniolo svela il programma tv che avrebbe voluto condurre, ma non le è stato affidato

, celebre volto della televisione italiana, ha recentemente condiviso i suoi pensieri in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando un cambiamento significativo nella sua visione della carriera e della vita. La 38enne, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 7 e per il ruolo di “Diavolita” nelcult di Italia 1, Lucignolo, ha dichiarato: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Queste parole segnano un punto di svolta, evidenziando come la sua carriera sia stata caratterizzata da una costante reinvenzione.La maternità e la nuova prospettivaDal 2017,è mamma di Daniel, un ruolo che ha profondamente trasformato la sua vita. La maternità le ha fornito una nuova prospettiva, permettendole di riscoprire una parte di sé che era rimasta in ombra. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, in arte Pistillo, avvenuta nel 2021,ha scelto di dedicarsi principalmente a suo figlio e alla sua carriera, vivendo un periodo di singletudine che sembra non pesare affatto sulla sua serenità.