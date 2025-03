Dilei.it - Melita Toniolo: “Mario Giordano è stato come un padre. La TV generalista non mi piace”

è stata per anni un volto televisivo, poi ha cambiato strada. Il cambiamento può essere difficile da gestire, specialmente quando le aspettative sono altre, ma in fin dei conti è parte delle nostre vite e questo la conduttrice lo sa bene. Storica la sua partecipazione al Grande Fratello, quando metteva davvero in vetrina persone comuni, poi il lavoroinviata a Lucignolo, che le ha permesso di conquistare il pubblico. Oggisi dedica unicamente alla radio e al figlio Daniel ed è anche grazie a lui se ha superato un periodo di riflessione. Ma se deve dire grazie a qualcuno, questi è certamente: “Lui ha creduto in me”, ha detto in un’intervista al Corriere del Veneto., da “Diavolita” a conduttrice radiofonicaPer anni è stata la “Diavolita” della trasmissione televisiva Lucignolo, pronta a dar notizia col suo fare irriverente e seduttivo.