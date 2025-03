Velvetgossip.it - “Melita Toniolo: la rivelazione su un programma tv mai condotto”

, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 7, si racconta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, esprimendo una chiara evoluzione personale e professionale. Oggi, a 38 anni, la conduttrice e madre di Daniel, nato nel 2017, ha deciso di prendere le distanze da alcuni aspetti del suo passato televisivo. In particolare, afferma senza mezzi termini: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. La vita diè cambiata radicalmente dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con cui ha condiviso un legame dal 2015 fino al 2021. Attualmente, lasi dedica a suo figlio e alla conduzione di unsu R101. La sua scelta di rimanere single sembra essere dettata dalla volontà di concentrarsi su se stessa e sulla sua carriera, senza la pressione di una nuova relazione.