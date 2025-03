Velvetgossip.it - “Melita Toniolo: la confessione su un programma tv mai condotto”

, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al reality show Grande Fratello 7, ha recentemente rivelato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che non rifarebbe l’esperienza di condurre il GF e ilDiavolita. La 38enne, attualmente conduttrice di unsu R101 e madre di Daniel, nato nel 2017, ha condiviso i suoi pensieri riguardo al passato e alle sue aspirazioni future.La vita personale e professionale disi è reinventata nel panorama televisivo italiano, dopo aver vissuto una lunga relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, da cui ha avuto il suo unico figlio. La coppia ha condiviso momenti intensi dal 2015 fino alla loro separazione nel 2021. Attualmente,si trova in una fase di vita in cui desidera concentrarsi su se stessa e su Daniel, senza la pressione di una nuova relazione.