Today.it - Meghan Markle pubblica una foto con i figli Archie e Lilibet: è polemica

Leggi su Today.it

È bastata unacon ita sul profilo Instagram di 'As Ever', per suscitare reazioni negative contro, accusata di sfruttare i suoidi 5 e 3 anni per promuovere la sua nuova iniziativa commerciale. Appena un'ora dopo aver postato la tenera.