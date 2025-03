Thesocialpost.it - Meghan Markle, la prima foto social coi figli: Archie e Lilibet sono come il papà Harry

è ufficialmente tornata su Instagram con un profilo personale, in contemporanea con l’uscita della sua nuova serie su Netflix. La duchessa ha scelto unaprofilo in bianco e nero e ha inaugurato il suo con un video girato sulla spiaggia di Montecito, dove vive con il principe. La coppia, ormai lontana dalla famiglia reale britannica, ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla propria vita privata, in particolare sui. Proprio per questo ha sorpreso tutti la scelta didi condividere uno scatto insieme a loro, seppur con una caratteristica precisa: i bambiniimmortalati di spalle.Uno sguardo raro suidei SussexIl nuovo profilodisembra incentrato principalmente sui suoi progetti professionali, piuttosto che sulla vita familiare.