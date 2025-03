Lettera43.it - Mediobanca consolida la collaborazione con Microsoft con investimenti in IA e cloud

accelera gliin intelligenza artificiale e trasformazionerafforzando laconItalia. IA ecomputing sono le tecnologie chiave nella digital agenda del Gruppo che, con l’attuazione del piano strategico One brand one culture, prevede di realizzare 230 milioni di euro diin innovazione entro il 2026, circa il 25 per cento in più rispetto al triennio precedente, contando anche sulle partnership strategiche con le aziende leader a livello globale nel settore della tecnologia. Latra le due società prevede, tra l’altro, lo sviluppo di percorsi formativi in favore del personale difacendo leva sull’ecosistema365 Copilot. L’obiettivo è di ampliare gli ambiti di utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto di una vasta gamma di attività quotidiane, semplificando i processi, riducendo il tempo necessario per lo svolgimento di attività complesse e automatizzando le operazioni ripetitive.