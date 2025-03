Lanazione.it - Medici di famiglia uniti per ampliare i servizi sanitari a Prato Sud

, 25 marzo 2025 - Un centro medico di 250 metri quadri, con cinque ambulatori, una trentina di specialisti e una stretta sinergia con idi. Un centro privato che si pone l'obiettivo di dare una rispostaa a una zona scoperta dadi questo tipo, come quella diSud. E che vuole colmare una lacunaa presente sul territorio collaborando fianco a fianco col sistema pubblico. E' stato inaugurato in via dello Sprone 1, ad angolo con via Roma, zona Grignano, il Centro Medico Althara. A promuovere il progetto sono tre giovanidina generale: Giovanni Calusi, Francesca Fratini e Massimo Fioriti, in sinergia con Lafarmacia di via Roma. Il centro nasce dove c'era già una strutturaa, poi chiusa, gestita dai pediatri di libera scelta.