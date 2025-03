Laprimapagina.it - Medaglia al merito del “Meandro d’Oro” al Sottoufficiale della Marina Dott. Fernando Antonio Toma

Roma – Sabato 15 c.m., poco prima che iniziasse il convegno di Aristocrazia Adriatica, ove io, come Membro Accademico e Delegato A.D.U.O.M.S.S.A.N ero tra i partecipanti, presso la Casa dell’Aviatore, sede Aereonautica Militare essendo il sottoscritto, Presidente ed ideatore del “Premio Internazionale il”, ho rilasciato un Attestato conaldelalSottufficialeMilitare in congedo con il grado di 1° Maresciallo, per il suo instancabile impegno nel sociale in qualità di vari servizi e attività sociali di volontariato.Ladel “” è stata scolpita, intarsiata su legno d’ulivo, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, pianta sacra agli Dei sin dall’antichità, una pianta che ci da legna da ardere per riscaldarci, fuoco per cucinare, inoltre ci da un frutto che nella spremitura diventa Olio, sacro per i Cristiani e per Maometto, sacro untore alla nascita ed alla more, luce, fiamma divina, ect .