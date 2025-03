Unlimitednews.it - Mazza “Necessità di regole su utilizzo IA e creazione di contenuti”

ROMA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale generativa da un lato è una grande opportunità, perché è in grado di facilitare lae il consumo di musica. Dall’altro porta dei rischi e soprattutto necessita di”, ha spiegato Enzo, CEO FIMI, in occasione dell’incontro al MIC Musica e intelligenza artificiale. “L’aspetto fondamentale per questa nuova tecnologia è di dare delleprecise sull’dei, soprattutto sulla base di come questi vengono usati per addestrare le piattaforme che creanoche possono essere addirittura in competizione con quelli creati dall’uomo”. Inoltre, ha aggiunto, come sia necessario “fare in modo che questeconsentino ai creatori di sfruttare queste tecnologie e alle piattaforme di utilizzare questiper facilitare l’accesso alla musica ai tanti nuovi fan di musica, artisti e ai consumatori”.