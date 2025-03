Lortica.it - Maxi sequestro in A1: la Polizia di Stato arresta un 40enne con 30 kg di droga

Nel fine settimana, ladidi Arezzo ha arreun uomo di 40 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, cittadino italiano, èfermato lungo l’autostrada A1 mentre viaggiava in direzione nord a bordo di una Smart ForFour con targa italiana.Il controllo è scattato intorno alle 22 di ieri sera, quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha notato alcune incongruenze nel comportamento del conducente. L’assenza di bagagli e la presenza di una borsa vuota sul sedile posteriore hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo conducendolo in ufficio.Durante un’accurata perquisizione del veicolo, èscoperto un doppiofondo nascosto sotto il sedile posteriore, dotato di un sofisticato meccanismo elettrico per l’apertura.