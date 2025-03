Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa tra ultras rossoblù e del Lille: obbligo di dimora e di firma per i bolognesi

Bologna, 25 marzo 2025 – E' arrivata oggi la decisione del gip Domenico Truppa in merito alle richieste di misure cautelari per i dodicidel Bologna dopo gli scontri di fine novembre con i tifosi delin via Zamboni. Dieci richieste sono state accolte e due rigettate. Per uno dei tifosi è stata disposta la misura cautelare dell'dinel territorio del comune di residenza, mentre per gli altri nove è stato disposto l'disolo quando gioca il Bologna, amichevoli comprese: una volta se Bologna è in trasferta e due volte in quella stessa giornata se invece gioca in casa. I dodicierano indagati per(in alcuni casi aggravata da lesioni personali). "Valuterò, dopo aver studiato l'ordinanza, se ci sono spazi proporre il Riesame", sottolinea l'avvocato Luca Portincasa, che assiste uno dei tifosi del Bologna a cui è stata data la misura dell'di