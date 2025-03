Scuolalink.it - Maturità 2025: tutte le informazioni su commissari, date e compensi

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Circolare n. 11942 del 24 marzo, che stabilisce le regole per la formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Gli aspirantiesterni e coloro che intendono candidarsi come presidenti di commissione per ladevono presentare la domanda entro il 9 .lesuScuolalink.