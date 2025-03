Oasport.it - Matteo Berrettini regola con autorevolezza in due set Zizou Bergs e approda agli ottavi a Miami!

Missione compiuta pere qualificazionedi finale del Masters1000 dicentrata. L’azzurro (n.30 del ranking) ha sconfitto con un duplice 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco il belga(n.51 del mondo). Una prestazione autorevole diche ha fatto sempre corsa di testa, commettendo qualche errore di troppo nel primo parziale, ma comunque facendolo proprio. Nella seconda frazione ottima gestione dei turni al servizio per il classe ’96 del Bel Paese e la capacità di crearsi non poche opportunità per piazzare il break decisivo. Una vittoria, nei fatti, mai in discussione e nel prossimo turno ci sarà da affrontare il vincente della sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il brasiliano Joao Fonseca.Nel primo set la partenza del romano è pregevole: break a zero e subito a condurre le danze.