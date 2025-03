Quotidiano.net - Matteo Berrettini agli ottavi di finale dell'Atp Miami: sfiderà Alex De Minaur

raggiunge glididel torneo Atp di, in Florida. Il 28enne romano n.30 al mondo ha battuto al terzo turno il 25enne belga Zizou Bergs (n.51) con il punteggio di 6-4 6-4. Il prossimo avversario disarà il 26enne australianoDe(n.11), che ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca (n.60). Lorenzo Musetti staserail serbo Novak Djokovic per un posto nei quarti del Masters 1000 in corso sul cemento americano.