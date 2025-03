Unlimitednews.it - Mattarella “Gratitudine e apprezzamento alla Polizia penitenziaria”

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del 208° anniversario della costituzione del Corpo, sono lieto di esprimerealle donne e agli uomini dellaper il costante e generoso impegno al servizio dello Stato”. E’ quanto dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 208° anniversario di fondazione del Corpo della.“La– sottolinea – è chiamata quotidianamente a fronteggiare difficili situazioni di tensione e sofferenza, sempre più frequenti a causa del grave fenomeno di sovraffollamento in atto. L’elevata professionalità e lo spirito di servizio degli appartenenti al Corpo arrecano un determinante contributo all’attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena per il possibile reinserimento nella vita sociale dei detenuti, nonostante le assai critiche condizioni del sistema carcerario.