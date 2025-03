Ilfattoquotidiano.it - Materie prime strategiche, ecco i progetti selezionati dalla Ue: quattro in Italia. “Riaprire le miniere”

Sono a Padova (Veneto), Rosignano (Toscana), Ceccano (Lazio) e Portovesme (Sardegna) iniCommissione Ue nell’ambito del pacchetto di 47 interventi “strategici” per “potenziare le capacità nazionali sulle“, rafforzando la filiera europea e diversificare le fonti di approvvigionamento. È il primo passo per l’attuazione del Critical Raw Material Act, mirato a ridurre l’esposizione del Vecchio Continente al rischio di carenze di minerali strategici per la transizione verde e digitale e l’industria della difesa e dell’aerospazio. E per contenere la dipendenzaCina. Il primo obiettivo è garantire che l’estrazione, la lavorazione e il riciclo europei disoddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell’Ue entro il 2030.