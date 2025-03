Thesocialpost.it - Mater semper certa, cognomen nunquam

est, pater numquam, dicevano saggiamente i latini. E si fermavano qui. Accettando il dubbio e vivendo tranquilli, salvo i casi di tradimento certificato. Noi, invece, scoperto il DNA, il dubbio ce lo portiamo dietro. O, almeno, ne subiscono il fascino i deboli di carattere, capaci solo di vivere nell’incertezza su qualsiasi cosa, a cominciare dalla fedeltà della moglie, o della compagna. Vite tristi, ammettiamolo. D’altra parte esistono anche donne ossessionate dal rischio del tradimento. Anch’esse tristi.Ancor più triste è la vita dei politici che, dopo aver svolto per decenni ruoli di rilievo, si ritrovano semplici peones, parlamentari semplici, facendo ormai fatica a far parlare di sé. Dario Franceschi, democristiano di nascita, segretario del PD, ministro della Cultura, un modo per tornare a galla lo ha trovato, da senatore tra i tanti, con una proposta “geniale”.