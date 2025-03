Lanazione.it - Matematica, l’amore di Victor. ‘Mette ordine in un mondo caotico’

Leggi su Lanazione.it

Siena, 25 marzo 2025 – “La? E’ bellissima. Mi appassiona. Il motivo? Aggiungein questocaotico”. Voce bassa, molto discreto e anche un pizzico timido nel raccontare deldella sua vita. Non una fidanzata in carne ed ossa – “quella non c’è, sono single, la sto cercando possibilmente con la mia stessa passione”, dice – ma la materia in cui eccelle. E che diventerà (lo è già) la compagna di vita. Almeno sul fronte lavorativo. “Così elegante, quando riesci a trovare la soluzione”, aggiungeCristian Alazaroae, 19 anni. Frequenta la VB del Liceo delle scienze applicate al ’Sarrocchi’. E dall’8 all’11 maggio prossimo parteciperà a Cesenatico alla sfida fra genietti dei numeri, il Campionato nazionale di, rappresentando la provincia di Siena. Ad allenarlo, spiega nell’aula dedicata all’intelligenza artificiale mentre altri studenti fanno lezione, per quanto riguarda i problemi di logica eè il professor Francesco Buini.