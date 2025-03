Masters 1000 Miami 2025 | ok Zverev bene Machac e Fritz

Leggi su Sportface.it

Si completa la prima giornata della seconda settimana deldi. Alexandernon sbaglia con Jordan Thompson. 7-5 6-4 per il tedesco, che gioca un brutto primo set, ma si salva nel finale dopo essere stato anche sotto di un break (4-2). Sceso troppo in fretta l’australiano, poco attivo nel circuito negli ultimi mesi (una sola partita dal ko al secondo turno agli Australian Open con Borges) e probabilmente affaticato dopo le due belle vittorie contro Marcos Giron e Giovanni Mpetshi Perricard.continua la difesa della semifinale dello scorso anno e agli ottavi avrà un acciaccato Arthur Fils. Il francese la spunta al terzo set, dopo tre ore di lotta, contro Frances Tiafoe. Con crampi alla coscia destra e sotto di un break nel set decisivo, la testa di serie numero 17 approfitta del blackout totale dello statunitense e toglie tre servizi in fila all’avversario guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale.