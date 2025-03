Masters 1000 Miami 2025 | Berrettini c’è batte Bergs in due set e vola agli ottavi

Leggi su Sportface.it

Missione compiuta per Matteo, chein due set Zizoue conquista l'accessodi finale deldi. Partita solida del tennista romano, che tiene a bada un avversario "scomodo", reduce dalla vittoria contro Andrey Rublev nel secondo turno, ma un po' troppo falloso.ringrazia, piazza un doppio 6-4 e chiude la pratica dopo un'ora e mezza di gioco. Con questo successo,torna a riassaporare glidi un "", che mancavano ormai da due anni, ovvero dal torneo sulla terra rossa di Montecarlo di aprile 2023. Dalla prossima si sale ulteriormente di livello, visto che Matteo se la vedrà con l'australiano Alex de Minaur, il quale ha battuto in tre set Joao Fonseca. Zizou– Foto Ray Giubilo, la cronaca diAvvio timido di, le cui prime vengono ben aggredite da, che di dritto non lascia scampo e si prende otto dei primi nove puntindo sul 2-0.