Lanazione.it - Massimo Zingoni morto a 61 anni, polizia municipale in lutto

Leggi su Lanazione.it

Valdelsa, 25 marzo 2025 – Anche Montespertoli e la Valdelsa piangono. Prima era stato comandante delladi Greve in Chianti. Poi, con l’Unione dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano aveva assunto il ruolo di comandante dellalocale dei tre Comuni., 62non ancora compiuti, era nato a dicembre 1963, non ce l’ha fatta a vincere una brutta malattia contro la quale combatteva. È venuto a mancare nella serata di domenica, 23 marzo, l’ispettore dellalocalea causa di una malattia incurabile contro cui ha lottato percon coraggio. È un graveper lalocale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. Per questo i Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino esprimono profonda vicinanza e si stringono al dolore dei familiari.