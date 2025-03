Bergamonews.it - Massimo Ranieri, Lucio & Lucio e Cinefilosofia: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto dial Teatro Donizetti, il concerto benefico “” al Teatro Gavazzeni di Seriate, Noesis all’Auditorium del Liceo Mascheroni eal Conca Verde. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 25 marzo.Ecco gli appuntamenti.alle 20 all’Auditorium del Liceo Mascheroni, a, si terrà un incontro dal titolo “L’altro sono io. Una filosofia del dialogo”. Interverrà il professor Elio Franzini.L’iniziativa rientra nel programma del corso di filosofia di Noesis.alle 20.30 al Cinema Conca Verde, a, verrà proposta la visione del film “Civil war”, di Alex Garland.In un’America sull’orlo del collasso un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.