Massimo Di Cataldo a Roma il 29 Marzo | un viaggio musicale tra passato e presente al Teatro Garbatella

Sabato 29, ildisi trasformerà nel palcoscenico di un evento speciale: il concerto teatrale "Uno come me '95/'25" diDi. Un'occasione unica per celebrare oltre 30 anni di carriera del cantautore, ripercorrendo i suoi successi e scoprendo nuove sfumature della sua arte.Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21:00, sarà un vero e proprionel tempo, partendo dall'indimenticabile "Che sarà di me", brano con cui Diesordì al Festival di Sanremo nel 1995, fino ad arrivare al nuovo singolo "Uno come me", presentato in anteprima durante la serata.Aneddoti e storie dietro le canzoniAttraverso le sue canzoni più famose, Diracconterà storie di amori, amicizie e retroscena del mondo dello spettacolo, svelando aneddoti di toccante intimità e rivelando le origini di alcuni dei suoi brani, il tutto condito da un'intrigante ironia.