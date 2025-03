Quotidiano.net - Massimo Coppola in scena con ‘new:brand:new volume uno’: “Che sogno avere Marx e Kurt Cobain”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 25 marzo 2025 – Era il 1999, la moneta utilizzata in Italia era ancora la Lira e il Millennium Bug, inteso come errore di programmazione che avrebbe dovuto bloccare il mondo al passaggio del nuovo millennio, faceva paura. Era il 1999 quando si affacciavano dal mondo venerato dai giovani di Mtv sull’Italia televisivae il suo ‘:new'. Un format tanto semplice quanto innovativo: telecamera fissa e il ventenneche raccontava se stesso e la propria vita intervallando la narrazione con dei videoclip. Un successo. Tanto che ora, 25 anni dopo – ‘:new’ è andato in onda dal 1999 al 2010 –porta sul palco:new, una nuova versione di quel format realizzata insieme agli autori storici del programma Giovanni Robertini e Alberto Piccinini.