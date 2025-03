Inter-news.it - Marotta: «Inzaghi? Felice per lui! È la prova del suo impegno»

Leggi su Inter-news.it

Beppe, nel giorno del suo compleanno, prende parte all’Assemblea di Lega. Il presidente dell’Inter ha commentato ai cronisti presenti, il premio conquistato da Simone. PREMIO – Al via la giornata di Assemblea in Lega Serie A a Milano, il presidente dell’Inter, Beppe, all’ingresso in sede ha parlato della panchina d’oro conquistata ieri da Simone. Queste le sue parole, che oggi festeggia anche il compleanno: «È un premio decisamente meritato, siamo davvero contenti per lui, perché ha lavorato duramente per ottenerlo. Questo riconoscimento è ladel suo, della sua serietà professionale e della preparazione che dimostra ogni giorno».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «per lui! È ladel suo»)© Inter-News.