Marotta incorona Inzaghi: «Panchina d'oro? Meritata, la dimostrazione di come…»

di RedazioneBeppeSimone, ecco le bellissime parole del presidente dell’Inter sullavinta dal tecnico. Il tecnico dell’Inter come noto nella giornata di ieri si è aggiudicato la 33a edizione della. Proprio sul premio vinto dall’ex Lazio si è espresso questa mattina Beppeche, all’ingresso della sede della Lega, ha giusto rilasciato qualche parola ai giornalisti presenti. Vediamo quindi qui riportate le sue dichiarazioni, segue il comunicato del club meneghino – sui propri portali ufficiali – per celebrare la vittoria di Simone.SU– «Meritato, molto felici per lui perché se l’è meritato ampiamente. È ladi come sia un professionista serio e un ragazzo molto preparato».