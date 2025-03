Napolipiu.com - Mario, ne hai fatta una delle tue: patente ritirata a Balotelli | Non guiderà più

Mario Balotelli nei guai ancora una volta: patente ritirata, niente più auto di lusso per mesi La decisione è ufficiale

La carriera di Balotelli è sempre stata un'altalena di emozioni, e anche il presente non fa eccezione. L'attaccante, ormai fuori dai piani tecnici del Genoa, si trova in una situazione difficile: la società non punta più su di lui e la sua permanenza in rossoblù sembra essere arrivata al capolinea.

Le voci su una possibile separazione si fanno sempre più insistenti, con il mercato estivo che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua carriera.

Eppure, il campo non è l'unico problema per Super Mario. Nelle ultime ore, il suo nome è tornato alla ribalta per una vicenda che poco ha a che fare con il calcio giocato.