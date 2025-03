Uominiedonnenews.it - Mare Fuori 5, Quarta Puntata: Donna Wanda Ostacola Carmela!

5,: Teresa è sempre più sospettosa sulle sorti di Edoardo e a questo puntosi trova in difficoltà. La situazione rischia di sfuggire di mano!5 prosegue e, nel corso del quarto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarannoe Teresa. Quest’ultima infatti non riuscirà a tenere a bada i suoi dubbi sulla scomparsa improvvisa di Edoardo. Naturalmente i dubbi di Teresa rappresenteranno un problema perche inizierà ad essere sempre più in difficoltà. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.5: dove eravamo rimasti?cerca di portare avanti i suoi traffici in carcere, masembra vigilare sulla situazione. Teresa, intanto, continua a cercare Edoardo, sempre più convinta che sia successo qualcosa.