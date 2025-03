Quotidiano.net - ‘Mare Fuori 5’: arrivano i nuovi episodi su RaiPlay

Allo scoccare della mezzanotte tra il 25 e il 26 marzo saranno disponibili sudi5’. La prima parte della serie diretta da Ludovico Dimartino e ambientata nell’IPM di Napoli (le cui vicende sono ispirate all’istituto penitenziario minorile di Nisida) è già disponibile on-demand e ha riscosso un successo clamoroso, risultando il programma più visto di sempre sulla piattaforma Rai. A partire dalla sera di mercoledì 26 marzo e per sei settimane consecutive glidello show saranno trasmessi anche in chiaro su RaiDue alle 21:20. Cosa è accaduto nei primi 6di5’ Glidella quinta stagione già disponibili sudallo scorso 12 marzo hanno portato a molti cambiamenti nello show. Protagonista indiscussa della fiction è Rosa (Maria Esposito) che trova in Carmela (Giovanna Sannino) un’alleata.