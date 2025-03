361magazine.com - Marco Petralia è tra i più rispettati analisti del settore crypto: i dettagli

Speculazione o necessità? Recensioni disu Bitcoin come asset alternativo“Il Bitcoin non è più un esperimento, è diventato una necessità sistemica.” Con questa affermazione decisa, oggi tra i piùdel, apre una riflessione profonda sul ruolo del Bitcoin nell’economia globale.“Come ingegnere, ho sempre guardato ai dati più che alle narrative”, spiega. “E i dati ci dicono che Bitcoin sta replicando, in forma digitale, le stesse caratteristiche che hanno reso l’oro un bene rifugio per millenni: scarsità, immutabilità e indipendenza da controlli centralizzati.”L’esperto evidenzia un cambiamento fondamentale nella percezione del mercato: “Non stiamo più parlando di speculazione. L’approvazione degli ETF Bitcoin rappresenta un punto di non ritorno.