Anteprima24.it - Marcianise, la ministra Casellati: “Stop ai motori endotermici spada Damocle per aziende”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La transizione ecologica è unadiper le imprese, specie per quelle dell’automotive. L’Europa diventi grande, prendendo decisioni importanti per imprese e famiglie, ma non più su basi ideologiche”. Lo ha detto al Centro Orafo Tarì di(Caserta), dove è in corso l’assemblea di Confindustria Caserta, Maria Elisabetta Albertiper le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa.“L’Europa – ha aggiunto – deve abbandonare quel fervore ideologico e non imporre vincoli scollegati dalla realtà, come quello che mette al bando idal 2035. I tempi devono essere più graduali. E a tal proposito il Governo Meloni sta ottenendo i primi risultati, come emerso nell’ultimo Consiglio Europeo, dove per la prima volta è stato fatto riferimento al termine ‘neutralità ecologica’ e si è parlato di sospensione delle multe per quei produttori di auto che non sono in grado di allinearsi alla decisione dell’Europa”.