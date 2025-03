Ilgiorno.it - Marchirolo, una fondazione nel nome di Vanessa Fino per i ragazzi meno fortunati

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 marzo 2025 – Costituire unadedicata ai, neldi chi lavorava quotidianamente proprio al loro fianco. È l’obiettivo di una raccolta fondi lanciata dalla community del creator digitale dankol83. Su Gofundme, piattaforma online di crowdfunding, è possibile contribuire all’iniziativa che vuole omaggiare, la ventisettenne discomparsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 13 marzo sulla statale 233 della Valganna. La giovane viaggiava insieme ai due fratelli minori a bordo di una Lancia Y che si è scontrata frontalmente con un camion.era un’insegnante di sostegno per iaffetti da Dsa, autistici e con disturbi dell’apprendimento. “I fondi raccolti – scrivono gli organizzatori – saranno destinati alla creazione della, che nasce con lo scopo di sostenere tutti iin ambito scolastico e extrascolastico e dare supporto alle famiglie che hanno subito un lutto in strada”.