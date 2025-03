Ilrestodelcarlino.it - Marche, meteo ‘pazzo’ nei prossimi giorni tra sole e pioggia

Ancona, 25 marzo 2025 —, nuvole e. Le previsioni di Regionee Amap, il Servizio agroregionale, dicono proprio questo. Insomma, c’è un po’ di tutto, già dalla giornata di oggi, quando il cielo sereno della mattina verrà coperto da nuvole medio-basse a centro-sud nel pomeriggio e nell’Urbinate. Soffieranno anche i venti, ma di intensità debole e da nord. Il mare sarà molto mosso, le temperature minime in aumento e le massime in lieve diminuzione, comprese tra 9 e 16 gradi ad Ancona e Macerata, 6 e 16 ad Ascoli, da 9 a 18 gradi a Fermo, da 7 a 19 gradi a Pesaro, da 9 a 15 gradi a Urbino. Le previsioni di mercoledì 26 marzo Nella giornata di mercoledì il cielo sarà poco nuvoloso per nuvole basse e nebbia in dissolvimento nella mattinata. Dal pomeriggio le nuvole saranno in aumento, in particolare nel settore centro-meridionale, con deboli piogge sulle zone alto-collinari e montane.