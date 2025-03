Velvetgossip.it - Mara Venier e il marito: la lotta contro l’ernia e la rinascita ad Abano Terme

e suo, Nicola Carraro, stanno affrontando un importante capitolo della loro vita. Dopo un periodo di gravi problemi di salute, il 17 marzo hanno intrapreso un viaggio da Milano ad, dove Nicola sta seguendo un programma di riabilitazione della durata di 15 giorni. Questo percorso è fondamentale per l’imprenditore di 83 anni, che ha dovuto affrontare sfide fisiche significative negli ultimi mesi, tra cui un’ernia che lo ha costretto a utilizzare una sedia a rotelle., famosa conduttrice di Rai, ha condiviso con il settimanale “Oggi” che, nonostante i progressi, la situazione di Nicola rimane complessa. Attualmente, Nicola non è in grado di camminare e sta seguendo un intenso programma di fisioterapia, che include esercizi in piscina, fondamentali per il recupero della mobilità e della forza muscolare.