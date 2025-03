Lanazione.it - Manutenzione al ponte sulla Sp54 Arlia-Comano

Partiti i lavori distraordinaria delall’altezza del km 5,900 lungo la Strada Provinciale 54. E’ stata così emanata un’ordinanza che interrompe la circolazione su quel tratto da ieri al 5 giugno (resta in vigore fino al termine lavori). In tervento da circa 534mila euro. Più spese tecniche in parte già sostenute dalla Provincia per 120 mila euro. Il finanziamento fa parte di quello da 1 milione 450mila euro assegnato dall’ex Ministero delle infrastrutture alla Provincia per il periodo 2020-2024.