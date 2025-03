Tvzap.it - Manuela Bianchi e il faccia a faccia con Dassilva, la nuora di Pierina crolla e vuota il sacco

Paganelli news. Oggi, martedì 25 marzo, si è tenuto presso il Tribunale di Rimini l’incidente probatorio legato alle indagini sulla morte diPaganelli. La Procura ha richiesto l’audizione didella vittima, per chiarire il suo legame con Louis, cittadino senegalese arrestato il 16 luglio e suo presunto amante.Per garantire la sicurezza dell’udienza, il giudice ha disposto l’utilizzo di un paravento, così chenon avesse contatto visivo con, presente in aula. La donna, assistita dall’avvocata Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan, è ufficialmente indagata dal 4 marzo per favoreggiamento. (Continua.)L'articoloe ilcon, ladiilproviene da TvZap.