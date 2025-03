Notizieaudaci.it - Maniago, Daniel Tafa muore trafitto da una scheggia incandescente poche ore dopo il compleanno

L’incidente durante il turno notturno di lavoro: il 22enne è morto sul colpoIl 22enne, nato a San Vito Tagliamento e residente a Vajont, in provincia di Pordenone, è morto martedì 25 marzo in un incidente sul lavoro avvenuto nell’azienda Stm di via Monfalcone di. Il giovane, intorno all’1:30, stava operando su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali quando unalo haalla schiena, uccidendolo all’istante. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno posto l’impianto sotto sequestro.aveva appena riavviato il macchinarioPare che il giovane operaio avesse appena riavviato il macchinario quando lo stampo al suo interno è esploso, causando la fuoriuscita delle schegge incandescenti. Inutili i soccorsi da parte del personale sanitario: le gravissime lesioni riportate dal 22enne si sono rivelate fatali.