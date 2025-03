Juventusnews24.com - Mancini Juve, nelle prossime settimane nuovi contatti con l’ex ct della Nazionale? Cosa filtra sulla panchina bianconera

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24conctprossima stagioneTra gli allenatori accostati allanel corso di questi ultimi giorni c’è stato anche Roberto, ex commissario tecnicoitaliana e reduce dall’avventuradell’Arabia Saudita.Le parti di recente hanno avutoma non se n’è fatto nulla in quantoaveva chiesto garanzie per il futuro. Il suo nome però, come riporta Leggo, resta nella lista dei bianconeri per laprossima stagione, pertanto non sono da escluderetra le parti.Leggi suntusnews24.com