Calcionews24.com - Manchester United, in estate una nuova – ennesima – rivoluzione: almeno in 10 con la valigia! Ecco i nomi

Leggi su Calcionews24.com

estiva in vista: Amorim e Ratcliffe tagliano via la rosa:in 10 pronti a dire addio Ilsi prepara a unaestiva, con l’intenzione di cedere circa 10 giocatori per fare spazio agli acquisti richiesti dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Dopo che il .