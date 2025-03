Iltempo.it - Maltempo Toscana, sopralluogo Giani su Sr302 fra Borgo e Marradi: "Riaprire presto e in sicurezza"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista), 25 marzo 2025 Lungostamani del presidente Eugeniosulla strada regionale 302 fraSan Lorenzo enell'Alto Mugello, nei punti più critici, quelli che ne hanno comportato la chiusura a seguito dei danni causati daldei giorni scorsi. Il presidente era accompagnato dall'assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, dal direttore regionale del settore infrastrutture Enrico Becattini e dai tecnici della Regione e della Città metropolitana. Un punto necessario in vista della riunione con i sindaci del Mugello, in programma per domani nella sede della presidenza in piazza Duomo, in cui verranno illustrate le soluzioni infrastrutturali e viarie necessarie al ripristino della situazione attuale ma che garantiscano anche una soluzione stabile e sicura nel tempo.