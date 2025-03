Ilrestodelcarlino.it - Maltempo nelle Marche, allerta per la piena del fiume Musone: “Salite ai piani alti”

Osimo (Ancona), 25 marzo 2025 – Le precipitazioni abbondanti che si sono abbattuteultime ore nell’entroterra anconetano-maceratese, nella zona di Cingoli, hanno provocato un significativo innalzamento del livello del. Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro per monitorare la situazione. L’informazione è arrivata dalla Prefettura e dalla sala operativa della Regione. A breve verrà ufficializzato lo stato di. Il Comune di Osimo ha chiuso i ponti in via Molino Mensa (il ponte che porta all’incrocio con casa Cea e via Settefinestre) e la pista ciclabile in prossimità dell’intersezione con via Paradiso. Il comune di Castelfidardo ha diramato le raccomandazioni per chi risiede in prossimità del: "Tenersi pronti ad attivare ogni misura necessaria per evitare pericoli: non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni; non uscire per mettere al sicuro l’automobile; se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali aisuperiori.