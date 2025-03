Thesocialpost.it - Maltempo al Sud: allerta gialla in otto regioni per mercoledì 26 marzo

Scatta una nuovameteoper la giornata di domani,26, con piogge intense e forti temporali in arrivo su ampie aree del Sud Italia. A darne notizia è la Protezione civile, che ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con rischio idrogeologico ordinario in diverse zone.Secondo il bollettino, ilinteresserà, con fenomeni localmente intensi e persistenti. Le aree più esposte sono:Abruzzo: Bacino Basso del SangroMolise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, LitoraneaBasilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-BPuglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino DaunoCalabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Centro-meridionale, Settentrionale e Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale e MeridionaleSicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale e Centro-Meridionale, versanti tirrenico e Stretto di Sicilia, isole Pelagie, Bacino del Fiume SimetoUmbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio TevereCampania: alcune zone interne potrebbero essere coinvolte marginalmente in base all’evoluzione dei fenomeni.