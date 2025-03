Lanazione.it - Maltempo a Vicchio, dal Consiglio comunale la richiesta di stato emergenza nazionale

, 25 marzo 2025 - Con un ordine del giorno presentato dallo stesso sindaco e votato all’unanimità ildà mandato all’Amministrazione“a richiedere al Governo la dichiarazione dellodiper il Mugello con lo stanziamento di fondi congrui per procedere ad una completa ricostruzione dei siti oggetto di danno e per il sostegno alle famiglie e alle imprese che hanno subito i danni del”. Nell’ordine del giorno, trasmesso alla Presidenza deldei Ministri e alla Regione Toscana, si evidenzia la gravità dei danni subiti in seguito all’eccezionale ondata di, in particolare sul territorio, sulla rete stradale e dalle attività produttive, con la necessità di risorse straordinarie per la ricostruzione. Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno presentato congiuntamente dai Gruppi consiliari Obiettivo Comune eVive che esprime solidarietà e sostegno alle comunità del Mugello: “L’eccezionale evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio - si legge - ha causato danni devastanti alle attività economiche, aziende e lavoratori, ma anche alle abitazioni civili alle infrastrutture, all’intero tessuto sociale die del Mugello.