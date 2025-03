Ilrestodelcarlino.it - Malore in casa, muore a 18 anni. Il padre: “Con me fino a poco prima”

San Costanzo (Pesaro Urbino), 25 marzo 2025 – Una notizia tragica, ieri mattina, ha scosso al risveglio la comunità di San Costanzo. Quella della morte, la sera precedente, di Gianmarco Bruscia, 18, figlio minore di Davide Bruscia, noto imprenditore vitivinicolo e consigliere comunale. Il giovane ha accusato unverso le 18,30 di domenica mentre si trovava ina studiare, e nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme è stato il fratello Manuel, che l’ha trovato riverso sul pavimento della sua camera. Una morte improvvisa Immediato l’allarme al 118 e la telefonata al babbo Davide.Manuel e poi ilgli hanno praticato il massaggio cardiaco e dopo lo hanno fatto anche gli operatori arrivati in ambulanza, ma tutto è risultato inutile. Il cuore di Gianmarco non ha più ripreso a battere.