Ilfoglio.it - "Malcomune" di Simone Lenzi, o degli assilli degli assessori

Indovinello: chi l’ha scritto? “Ogni categoria umana, per come la si voglia definire a seconda del vocabolario di riferimento, pensava l’Assessore, trova la sua particolare declinazione nell’impiego comunale, che plasma l’anima e il corpo del dipendente, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Il lavoro comunale, per quanto nessuno fuori dal palazzo sarebbe disposto a crederci, è un lavoro usurante, e non tanto per quel che, secondo il luogo comune di sé stesso, non si fa, ma perché quello che si fa è sempre e soltanto attivare lo scatto minimo di una minuscola ruota dentata in un ingranaggio complesso e mostruoso, assemblato spesso all’unico scopo di girare a vuoto”. Un lettore del secolo scorso risponderà a colpo sicuro: Augusto Frassineti! E’ un distillato della sua metafisica della “ministerialità” come processo senza scopo.