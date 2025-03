Mai successo tremendo Grande Fratello disastro vero dopo la semifinale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tantissime emozioni per i telespettatori deldurante ladi lunedì 24 marzo 2025. Oltre alle eliminazioni già previste dal televoto della scorsa settimana, sono stati organizzati altri due televoti flash per eleggere il quarto finalista. La serata è iniziata con l’eliminazione di Luca Giglioli, che ha ricevuto solo il 20,76% dei voti, contro il 41,27% di Chiara Cainelli e il 37,97% di Helena Prestes. Successivamente, consorpresa, è stato il turno di Javier Martinez, mentre l’ultimo verdetto ha visto l’eliminazione di Shaila Gatta. Helena Prestes è una delle finaliste. La notizia ha scatenato une proprio delirio sui social, con tantissimi commenti pro l’ingresso di Helena in finale e altri che, invece, sostenevano l’ex velina di Striscia la Notizia, che sperava di arrivare in finale con il fidanzato Lorenzo.