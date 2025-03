Ilgiorno.it - Maestro d’asilo a processo per abusi su tre bambine, perizia psichiatrica: “Vizio parziale di mente”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 marzo 2025 – “Parzialincapace di intendere e di volere al momento dei fatti”. È quanto ha stabilito una, disposta dalla gup di Milano Tiziana Landoni e discussa oggi in udienza, per und'asilo che venne arrestato nell'aprile dello scorso anno a Milano con l'accusa disessuali nei confronti di tredi età compresa tra i 4 e i 5 anni. Il, 34 anni, era stato arrestato per violenza sessuale aggravata nell'inchiesta coordinata dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro e condotta dalla Polizia locale, che aveva preso il via da una denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune in seguito a segnalazioni ricevute da due asili nido nei quali aveva lavorato dietro chiamata per supplenze. Stando a quanto ricostruito, il 13 aprile del 2024 investigatori e inquirenti avevano collocato alcune microspie in un'aula e, tra il 15 e il 17 aprile, erano stati registrati cinque episodi di